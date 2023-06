Bauch-OP unter Vollnarkose: Sorge um Papst Franziskus

Rom (dpa) - . In seinem weißen Kleinwagen wird Papst Franziskus von einer Polizeieskorte bis zur Krankenhauseinfahrt gebracht, dann verschwindet er in Roms Gemelli-Klinikum - und die katholische Kirche beginnt zu bangen um ihren Oberhirten. Als die Ärzte den 86-Jährigen für eine Operation am Bauch unters Messer legen, haben sich draußen schon viele Journalisten versammelt. Weltweit beten Gläubige für den Pontifex, der eigentlich an seinem Lebensabend nicht noch eine womöglich riskante Vollnarkose miterleben wollte.