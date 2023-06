Bauch-OP: Eingriff bei Papst Franziskus erfolgreich

Rom (dpa) - . Nach Stunden des Wartens werden an zwei Fenstern hoch oben im zehnten Stock der Gemelli-Klinik von Rom die Jalousien hochgezogen. Das abendliche Sonnenlicht soll rein in das private Appartement des Papstes, der am Mittwoch eine dringende Operation am Bauch über sich ergehen lassen musste. Die Nachricht ließ Gläubige auf der ganzen Welt bangen um den 86 Jahre alten Pontifex.