Begleitet von Korruptionsvorwürfen: Guatemala wählt Präsidenten

Im Ort San José del Golfo, nahe der Hauptstadt Guatemala-Stadt, wurden am Vorabend der Wahl 130 Wahlhelfer angegriffen. Sie kündigten daraufhin, vier Wahllokale konnten in der Folge nicht öffnen, wie der regionale Wahlausschuss am Sonntag mitteilte. Die Mitarbeiter waren demnach aus ihren Bussen gezerrt und mit Benzin übergossen worden und anschließen gedroht worden, sie anzuzünden. Nach Medienberichten handelte es sich bei den Tätern um Anwohner, die in den Bussen Menschen vermuteten, die von außen herbei geholt worden seien, um unrechtmäßig in dem Ort ihre Stimmen abzugeben. Mit ersten Ergebnissen war in der Nacht zum Montag zu rechnen.