Berichte: Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

Nach Informationen von Sky News sollen auf dem in den frühen Morgenstunden in Seenot geratenen Boot rund 30 bis 50 Migranten an Bord gewesen sein, wie der Sender unter Berufung auf eine französische Quelle berichtete. Auf Bildern, die Sky News veröffentlichte, ist zu sehen, wie Menschen in der Dunkelheit aus einem überfüllten schwarzen Schlauchboot auf ein Rettungsboot klettern.