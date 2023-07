Berlin schnürt Ukraine-Waffenpaket - Selenskyj nimmt teil

Dazu würden jetzt die notwendigen Vereinbarungen getroffen, die „für das, was wir aktuell an Unterstützung leisten, relevant sind, aber auch für das, was dann in einer Friedenssituation erforderlich ist“. Scholz kündigte dazu eine gemeinsame Erklärung der G7-Staaten an, „die das ausdrückt und die dann ganz konkret von den einzelnen Ländern ausgefüllt wird, so wie wir das ja jetzt auch schon aktiv tun mit unserer Unterstützung der Ukraine“.