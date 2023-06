Berlusconi-Tod wird zur Herausforderung für Rechtskoalition

„Es wird sicher schwieriger werden, denn er schaffte es, alle in Einklang zu bringen, bei der Stange zu halten und an alle zu denken“, sagte Matteo Salvini, Vize-Premier und Parteichef der rechtspopulistischen Lega. In der Koalition ist Salvinis Lega deutlich kleiner als Melonis Fratelli d'Italia, aber etwas größer als die von Berlusconi gegründete und bis zuletzt von ihm geführte Forza Italia.