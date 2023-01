Biden ehrt Polizisten für Einsatz bei Kapitol-Attacke

Washington (dpa) - . Am zweiten Jahrestag der Attacke auf das US-Kapitol hat Präsident Joe Biden mehrere Polizisten für ihren Einsatz an jenem Tag geehrt. Biden verlieh etlichen Polizeibeamten am Freitag im Weißen Haus zum ersten Mal in seiner Präsidentschaft die sogenannte Bürgermedaille als Anerkennung dafür, wie diese am 6. Januar 2021 den Kongresssitz gegen einen gewaltsamen Mob verteidigt hatten. Der Präsident zeichnete auch andere Bürgerinnen und Bürger aus, etwa Wahlhelfer, die inmitten der Turbulenzen um die damalige Präsidentenwahl eingeschüchtert und bedroht worden waren.