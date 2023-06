Biden: Folgen des Wagner-Aufstands in Russland noch offen

Die US-Regierung wertet den Aufstand der Söldnertruppe Wagner als neue Entwicklung in Russland. „Es ist sicherlich etwas Neues, dass die Führung von Präsident (Wladimir) Putin direkt in Frage gestellt wird“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag. „Wir haben gesehen, dass der gesamte Vorwand für diesen Krieg öffentlich in Frage gestellt wurde“, so Miller mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Situation in Russland bleibe dynamisch. „Es ist unklar, was die endgültigen Auswirkungen der Ereignisse sein werden“, so Miller.