Biden: Frieden in Nordirland war nicht selbstverständlich

Belfast (dpa) - . US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast den Mut und die Entschlossenheit der Menschen in Nordirland gewürdigt. „Im Rückblick vergessen wir, wie hart erarbeitet und wie erstaunlich der Frieden damals war“, sagte Biden bei einer Ansprache an der Ulster Universität in der nordirischen Hauptstadt Belfast am Mittwoch. Frieden und Wohlstand gehörten zusammen, betonte der demokratische Politiker, der irische Wurzeln hat.