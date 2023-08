Biden nach Putsch im Niger: „Entscheidender Moment“

Der stellvertretende Chef der neuen Militärjunta, General Salifou Modi, stellt dem Nachbarland Mali eine gute Zusammenarbeit in Aussicht. „Wir freuen uns über die Nähe, die wir zu unseren Brüdern in Mali haben“, so Modi nach einem Treffen mit der Regierung in der malischen Hauptstadt Bamako. Insbesondere im Bereich Sicherheit gebe es bereits eine gute Zusammenarbeit. Burkina Fasos Militärmachthaber Ibrahima Traoré habe ihm bei einem weiteren Treffen in der Hauptstadt Ouagadougou ebenfalls seine Unterstützung zugesichert, so Modi. „In Abstimmung mit unseren Brüdern in Burkina Faso haben wir beschlossen, eine Reihe von Maßnahmen zu treffen, um unsere Bevölkerung und unsere beiden Länder zu sichern“, sagte Modi. Welche konkreten Maßnahmen dies sind, teilte Modi nicht mit.