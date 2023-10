Biden sagt Israel Solidarität und volle Unterstützung zu

Biden sagte auch, Washington werde mit Israel und den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um weitere Tragödien für unschuldige Zivilisten zu verhindern. Denn neben einer Botschaft der Solidarität ging es dem US-Präsidenten bei seinem Kurzbesuch auch darum, auf den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza zu drängen - ein Balanceakt. Er erinnerte daran, dass die „große Mehrheit der Palästinenser nicht die Hamas“ seien - und kündigte humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für den Gazastreifen und das Westjordanland an.