Biden: Ukrainischer Freiheitskampf Teil von „etwas Größerem“

Dann richtete sich Selenskyj mit eindringlichen Worten an das amerikanische Volk gewandt. „Ich wünsche Ihnen Frieden“, sagte Selenskyj auf Englisch auf die Frage, was seine Botschaft an die amerikanische Bevölkerung sei. Er wünsche den Menschen in den USA, dass Sie Ihre Kinder leben und aufwachsen sehen könnten, dass sie verfolgen könnten, wie diese zur Universität gingen und eigene Kinder bekämen. Frieden sei das Wichtigste. „Wir kämpfen wirklich für einen gemeinsamen Sieg gegen diese Tyrannei“, so Selenskyj. „Und wir werden gewinnen.“ Dessen sei er sich sicher.