Biden will Hilfspaket für Ukraine und Israel

Washington (dpa) - . US-Präsident Joe Biden hat die Menschen in den USA in einer leidenschaftlichen Rede aufgefordert, der Ukraine und Israel beizustehen, und ein riesiges Hilfspaket in Aussicht gestellt. Er beantragte das mehr als mehr als 100 Milliarden US-Dollar (gut 94 Milliarden Euro) schwere Paket beim US-Kongress.