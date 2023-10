Biden zu Geheimunterlagen-Affäre befragt

Washington (dpa) - . In der Affäre um die Lagerung von Geheimunterlagen in Privaträumen ist US-Präsident Joe Biden von einem Sonderermittler befragt worden. „Die freiwillige Befragung wurde an zwei Tagen, Sonntag und Montag, im Weißen Haus durchgeführt und am Montag abgeschlossen“, teilte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) mit.