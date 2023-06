„Bleiben oder fliehen?“ - Moskauer in Sorge

Als sich Kundschaft nähert, verstummen die Frauen sofort. Auf die Frage, wie sie die Lage bewerten, antworten sie nur wortkarg und mit misstrauischem Blick. „Es ist schrecklich“, sagt eine. Sie wisse nicht, was sie glauben solle, schließlich lese man ja so vieles in den sozialen Netzwerken. Und in der Tat: Die Lage ist in vieler Hinsicht extrem unübersichtlich. Während sie das Rückgeld für eine kleine Flasche gekühltes Wasser heraussucht, fügt die Verkäuferin hinzu: „Ich weiß nicht, was zu tun ist: bleiben oder fliehen?“