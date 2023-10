Bodenoffensive in Gaza: „Die Hamas wird Hinterhalte planen“

Tel Aviv/Gaza (dpa) - . Der Entschluss der israelischen Regierung steht längst fest, die Armeeführung lässt daran keinen Zweifel. „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das erreichen, was notwendig ist, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bringen“, sagte Kommandeur Or Volozhinsky von der 188. Panzerbrigade mit Blick auf die „nächste Phase des Kriegs“ im Gazastreifen. Es geht um die Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Es ist ein Militäreinsatz mit Risiken und Gefahren für die Zivilbevölkerung, aber auch für die Tausenden israelischen Soldaten, die sich an der Grenze zum Gazastreifen mit seinen gut 2,2 Millionen Menschen gesammelt haben.