Bronchitis bei Papst Franziskus: Ärzte melden Besserung

Kurz vor Ostern sorgen sich viele Gläubige um das Oberhaupt der katholischen Kirche. Franziskus war am Mittwoch überraschend in die Poliklinik Gemelli eingeliefert worden. Wie lange sein Aufenthalt dort dauern werde, das konnte der Heilige Stuhl nicht sagen. Von „einigen Tagen“ hatte Bruni am Vorabend gesprochen. Die Ärzte teilten mit: „Nach dem vorhersehbaren Verlauf könnte der Heilige Vater in den nächsten Tagen entlassen werden.“