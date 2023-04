Bundesregierung ruft im Taiwan-Konflikt zu Deeskalation auf

China hatte am Montagabend ein dreitägiges Großmanöver der Volksbefreiungsarmee in der Nähe der demokratischen Inselrepublik Taiwan offiziell beendet. Dennoch hatte Taiwans Militär am Dienstag weiterhin chinesische Flugzeuge und neun Kriegsschiffe in der Nähe der Insel gezählt. 14 Flugzeuge hatten demnach die früher respektierte Mittellinie in der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien in die taiwanische Luftüberwachungszone (ADIZ) eingedrungen. Peking hatte die Manöver als Reaktion auf die Visite von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA und ihre Gespräche mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, abgehalten.