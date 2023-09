Bundesregierung verteidigt Seibert gegen Israels Kritik

New York/Berlin/Tel Aviv (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den deutschen Botschafter Steffen Seibert gegen Kritik der israelischen Regierung in Schutz genommen. „Der deutsche Botschafter ist ein sehr engagierter Mann mit sehr klaren Prinzipien“, versicherte Scholz bei seinem Besuch in New York.