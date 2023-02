Buschmann besucht Israel - Demonstration gegen Justizumbau

Am Montag eröffnete Buschmann in Tel Aviv eine Wanderausstellung zum Umgang des Bundesjustizministeriums mit der eigenen NS-Vergangenheit, die zuvor schon in mehreren Städten Deutschlands sowie in Polen und den USA zu sehen gewesen war. Sie zeigt unter anderem, wie das Justizministerium nach Gründung der Bundesrepublik mit der NS-Vergangenheit seiner Mitarbeiter und der Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen umging. So konnten etwa Nazis aus dem Justizapparat ihre Karriere nach Kriegsende weiter fortsetzen.