China und USA wollen „Missverständnisse“ klären

Was richtig und was falsch sei, richte sich nicht danach, wer „die stärksten Arme und wer die lauteste Stimme“ habe, sondern danach, wer sich an das Völkerrecht und die Normen internationaler Beziehungen halte, sagte der Chef-Diplomat. US-Außenminister Antony Blinken sagte, er stimme Wang Yi zu.