China verärgert über „Diktator“-Kommentar: Baerbock gelassen

New York/Peking (dpa) - . Außenministerin Annalena Baerbock hat gelassen auf chinesische Kritik reagiert, nachdem sie Staats- und Parteichef Xi Jinping als Diktator bezeichnet hatte. Auf die Frage, ob sie schon ein offizieller Protest aus Peking erreicht habe und wie sie reagieren werde, antwortete die Grünen-Politikerin am Rande der UN-Woche in New York: „Ich habe das zur Kenntnis genommen.“ Auch auf Nachfrage wollte sich Baerbock nicht ausführlicher äußern.