China verärgert über neue US-Militärhilfe an Taiwan

Peking (dpa) - . Neue Waffenlieferungen der USA an Taiwan stellen aus Sicht Chinas eine „ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität“ in der Region dar. Die USA mischten sich „brutal in die inneren Angelegenheiten Chinas ein“ und schadeten den chinesischen Sicherheitsinteressen ernsthaft, sagte ein Sprecher des Pekinger Verteidigungsministeriums als Reaktion auf die am vergangenen Freitag angekündigten Lieferungen.