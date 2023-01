Colonia Dignidad: Deutschland und Chile wollen Gedenkstätte

Santiago de Chile (dpa) - . Fast 20 Jahre nach der Zwangsauflösung der Sektensiedlung Colonia Dignidad wollen Deutschland und Chile mit einer Gedenkstätte an die dort verübten Gräueltaten erinnern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der chilenische Präsident Gabriel Boric sprachen sich am Sonntagabend (Ortszeit) nach einem Treffen in Santiago de Chile gemeinsam dafür aus.