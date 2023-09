Debatte über Armut nach Nehammer-Aussagen zu Hamburgern

„Wisst's, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's“, sagte Nehammer in dem Video, das bereits Ende Juli aufgezeichnet worden war und diese Woche im Netz auftauchte. Der Kanzler äußerte sich damals gegenüber seinen Parteikollegen auch kritisch über die hohe Quote an Teilzeitarbeit in Österreich. Die Aussagen waren von Kritikern als zynisch empfunden worden.