Demokrat siegt bei Stichwahl in Georgia - Schlappe für Trump

Gleichzeitig hat Trump mit diversen juristischen Problemen zu kämpfen - an vorderster Front die Ermittlungen wegen streng geheimer Regierungsdokumente, die er in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida gebunkert hatte. Ob ihm das letztlich alles bei seiner Kandidatur fürs Weiße Haus nachhaltig schaden wird, bleibt offen. Fest steht aber, dass sein Einfluss in der Partei bereits abgenommen hat und Herausforderer in den Startlöchern stehen.