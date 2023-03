Die neue Boris-Show: Johnsons politischer Schicksalstag

Für den heutigen Premier würde ein politisches Aus des Vorgängers einen Schub bedeuten. Mit soliden Maßnahmen hat er die einst skandalumwitterte britische Politik in ruhigeres Fahrwasser gelenkt. „Jeder Tag, an dem Sunak einen guten Job als Premierminister macht, schwinden die Aussichten auf Johnsons Comeback“, zitiert das Online-Portal „Politico“ einen Sunak-treuen Tory. Da kommen Störmanöver des Ex zur Unzeit. Einen „Zirkus“ nannte ein anderer konservativer Abgeordneter die Aufregung um Johnson. „Das wird uns in den Umfragen weh tun. Es ist sehr, sehr frustrierend.“