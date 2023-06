Ein Jahr nach Ende des Rechts auf Abtreibung in den USA

Problematisch seien hier auch die oft vagen Formulierungen in den entsprechenden Gesetzestexten, sagt Susan Polan von der American Public Health Association. „Daher ist es für einen Arzt am einfachsten, die Entscheidung zu treffen: „Ich werde diesen Eingriff nicht durchführen, damit weder die Patientin noch ich, noch mein Krankenhaus in Schwierigkeiten geraten“.“ In der Folge müssen betroffene Frauen auch in Notfällen mitunter Tausende Kilometer weit dorthin reisen, wo Abtreibungen noch legal sind. „Die Menschen, die am meisten davon betroffen sind, (...) leben häufig bereits am Rande der Gesellschaft. Sie können nicht einfach in einen anderen Bundesstaat reisen“, so Polan.