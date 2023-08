„Ein Putsch zuviel“: Westafrika berät über Militäreinsatz

Das bedeutet nicht, dass die nigrische Armee die Lage insgesamt im Griff hat. Militärintern waren die Lageeinschätzungen oft skeptisch. Das Verteidigungsministerium bewertete gegenüber dem Bundestag im Oktober die „Lage in den Einsatzgebieten“ in einigen Regionen wie entlang der malisch-burkinischen Grenze und an Teilen der Grenze zu Nigeria als „überwiegend nicht kontrollierbar“. Die nigrischen Kräfte seien nicht in der Lage, ohne Unterstützung gegen Dschihadisten vorzugehen. Auch deswegen gibt es in Berlin die Hoffnung, dass die Putschisten oder Teile der Streitkräfte ihren Kurs korrigieren.