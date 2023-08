Eineinhalb Millionen Menschen mit Papst bei Gebetswache

Der Pontifex sprach - wie bereits zuvor in den Tagen in Lissabon - weitgehend frei und unabhängig vom Redemanuskript zu den Leuten. Er ermutigte die jungen Menschen, „Wurzeln der Freude“ zu sein und einander zu unterstützen - vor allem, wenn jemand am Boden liege. „Wir dürfen nur dann auf Menschen herabschauen, wenn wir ihnen helfen, wieder aufzustehen“, sagte der 86-jährige Argentinier.