Einladung in Luxushotel: Metsola bestreitet Fehler

Unter anderem geht es um eine Reise Metsolas zu einem Termin bei einer Weinbruderschaft in Frankreich, bei der die Bruderschaft für ein Fünf-Sterne-Hotel zahlte. Das Nachrichtenportal „Politico“ berichtete, dass auch ihr Mann an der Reise teilnahm - das gab Metsola nicht offiziell an. Den Parlamentsregeln zufolge hätte sie die Reise bereits Ende November des vergangenen Jahres melden müssen.