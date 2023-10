Einsätze in Türkei und Irak nach Bombenanschlag in Ankara

Istanbul (dpa) - . Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Ankara haben türkische Sicherheitskräfte Einsätze in mehreren Provinzen des Landes begonnen. In Istanbul und der Provinz Kirikkale seien bisher 20 Menschen verhaftet worden, teilt das Innenministerium auf der Plattform X mit. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatte sich am Sonntagabend zu dem Anschlag bekannt.