El Salvador will weitere 30.000 Gangster fassen

Die Regierung des konservativen Präsidenten Nayib Bukele hatte am Freitag in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion die ersten 2000 mutmaßlichen Gangmitglieder in das neue Hochsicherheitsgefängnis in Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador, gebracht. In einem von Bukele veröffentlichten Video war zu sehen, wie die Gefangenen mit gefesselten Handgelenken oder Füßen in weißen Shorts, barfuß und mit tätowierten Oberkörpern das Gefängnis rennend betreten mussten.