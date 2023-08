Entführungen von Frauen und Kindern in Haiti nehmen zu

Port-au-Prince/New York (dpa) - . In Haiti hat es laut Unicef einen „alarmierenden Anstieg“ der Entführungen von Frauen und Kindern gegeben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien fast 300 davon registriert worden - in etwa so viele wie im gesamten vergangenen Jahr und fast dreimal so viele wie 2021, teilte das UN-Kinderhilfswerk mit.