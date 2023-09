Ermittlungen gegen Kolumbiens Ex-Geheimdienstchef

Bogotá (dpa) - . Über 30 Jahre nach dem Mord an dem linken Präsidentschaftskandidaten Carlos Pizarro Leongómez in Kolumbien hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den damaligen Chef des Geheimdienstes DAS aufgenommen. Die Ermittler gingen Hinweisen nach, nach denen Miguel Alfredo Maza Márquez in den Tagen vor dem Attentat den Personenschutz für Pizarro heruntergefahren habe, um den Anschlag zu ermöglichen, teilt die Behörde mit. Außerdem werde geprüft, ob Pizarros Leibwächter den Täter erschossen, nachdem er sich bereits ergeben hatte, damit er keine Angaben über die Drahtzieher des Anschlags machen konnte.