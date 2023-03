Erneut Zusammenstöße in Paris bei Protest gegen Rentenreform

Vor der Nationalversammlung in Paris brennt eine Barrikade. (© Lewis Joly/AP/dpa)

Die Rentenreform in Frankreich bleibt höchst umstritten - auch nachdem die Regierung sie am Parlament vorbei beschlossen hat. In Paris kommt es erneut zu Ausschreitungen.