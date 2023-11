EU-Beitritt: Ukraine kann auf positives Votum hoffen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will in Brüssel eine positive Bewertung der Reformfortschritte der Ukraine präsentieren.

Die Ukraine will so schnell wie möglich in die EU, doch dafür müssen erst einmal Beitrittsverhandlungen beginnen. Von der EU-Kommission gibt es jetzt einen mit Spannung...