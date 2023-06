EU-Gipfel steuert auf Eklat in Asylfrage zu

Beide Länder hatten bereits im Vorfeld des EU-Gipfels einen Boykott der geplanten Asylreform in Aussicht gestellt. „Man will Ungarn dazu zwingen, Migranten-Ghettos zu errichten“, sagte Orban nun in dem Radio-Interview. „Dagegen werde ich mit Händen und Füßen, mit Zähnen und Klauen ankämpfen.“ Er drohte damit, EU-Gelder für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zu blockieren.