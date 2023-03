EU-Staaten: Eine Million Artilleriegeschosse für die Ukraine

Brüssel (dpa) - . Die EU will der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Der Ukraine müsse so schnell wie möglich bei der Verteidigung gegen Russland geholfen werden, betonte Ratspräsident Charles Michel am Rande eines Treffens der Außen- und Verteidigungsminister aus den 27 Mitgliedsstaaten in Brüssel.