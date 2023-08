Ex-Polizist im Fall George Floyd erneut verurteilt

Ein Richter verhängte im US-Bundesstaat Minnesota knapp fünf Jahre Gefängnis gegen den Ex-Polizisten Tou Thao. Dieser hatte damals dabei geholfen, Beobachter auf Abstand zu halten und wurde im Mai der Beihilfe zum Totschlag schuldig gesprochen. Der Tod Floyds am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.