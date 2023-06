Experten vermuten Russland hinter Staudamm-Sprengung

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der Sprengung eine gezielte Aktion Russlands, um eine militärische Offensive der Ukraine zu stoppen. „Das ist natürlich, bei allem was man annehmen kann, eine Aggression der russischen Seite, um die ukrainische Offensive zur Verteidigung des eigenen Landes aufzuhalten“, sagte der SPD-Politiker in der Sendung „RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz“, die am Abend ausgestrahlt werden soll.