Familien der Hamas-Geiseln bitten Deutschland um Hilfe

Berlin (dpa) - . Angehörige von in Israel entführten Deutschen haben die Bundesregierung eindringlich um Unterstützung für die Freilassung der Geiseln aus der Hand der Hamas gebeten. „Es ist ein Alptraum für uns, für jeden in Israel. Wir brauchen Ihre Hilfe, wir brauchen deutsche Hilfe“, sagte Adi Zalesky am Donnerstag bei einem Gespräch mit Journalisten in der israelischen Botschaft in Berlin. „Das ist nicht nur eine Angelegenheit von Israel, das ist auch eine Angelegenheit von Deutschland“, betonte Roni Roman, deren Schwester mit ihrem Kind von der Hamas entführt wurde. „Wir haben keine Zeit. Ihre Zeit läuft aus.“