FDP-Delegation in Taiwan - China provoziert mit Manövern

Soldaten in Taipeh. Eine Delegation der FDP ist in Taiwans Hauptstadt eingetroffen. (© Chiang Ying-Ying/AP/dpa)

Soldaten in Taipeh. Eine Delegation der FDP ist in Taiwans Hauptstadt eingetroffen. (© Chiang Ying-Ying/AP/dpa)

Die Spannungen um Taiwan haben zugenommen. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine wachsen Sorgen, dass China die Insel ähnlich angreifen könnte. Eine FDP-Delegation will in...