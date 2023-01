FDP-Politiker in Taiwan: Präsidentin dankt für Unterstützung

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sei ein „riesiger Weckruf“ gewesen. Es sei gesehen worden, was passiere, „wenn ein Despot kommt“. „Das ist der Grund, warum wir in ihr Land kommen, auf ihre wunderschöne Insel, um der Welt zu sagen, dass wir als demokratische Staaten zusammenstehen“, sagte die FDP-Politikerin. „Wir sind in tiefer Freundschaft hier.“