Festnahmen nach Siedler-Ausschreitungen gegen Palästinenser

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari verurteilte die Siedlerattacken am Freitag als „nationalistisches Verbrechen“. Hagari sagte im Gespräch mit Journalisten, die Siedlergewalt führe dazu, „dass palästinensische Zivilisten, die in keiner Weise am Terroristmus beteiligt sind, in Richtung Eskalation gedrängt werden“. Es sei Teil der Verantwortung der Armee zu gewährleisten, „dass unschuldige Palästinenser in Sicherheit leben können“. Das Militär sei in dieser Woche dabei gescheitert, werde aber alles daransetzen, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.