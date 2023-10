Finnland: Äußere Einwirkung auf beschädigte Pipeline

Helsinki (dpa) - . Die am Wochenende entdeckten Schäden an der Ostsee-Pipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland können nach Angaben der finnischen Regierung nicht im Alltagsbetrieb entstanden sein. Nach einer vorläufigen Beurteilung sei der Schaden weder durch die normale Nutzung noch durch Druckschwankungen zu erklären, sagte Ministerpräsident Petteri Orpo auf einer Pressekonferenz in Helsinki. Es sei wahrscheinlich, dass das Leck auf äußere Einwirkungen zurückgeht.