Flugabwehrsystem Patriot aus Deutschland in der Ukraine

„Ich bin froh, dass unsere Patriot-Feuereinheit in der Ukraine die Zivilbevölkerung gegen die brutalen russischen Luftangriffe schützt. Zusammen mit unseren Verbündeten liefern wir das, was die Ukraine am dringendsten braucht – und gehen dazu immer wieder auch an eigene Leistungsgrenzen“, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch. Die hoch motivierten Ukrainer hätten bei der Luftwaffe die anspruchsvolle Ausbildung in Minimalzeit gemeistert. Pistorius: „Nun kehren sie zurück aufs Schlachtfeld und tragen dazu bei, dass der Himmel über der Ukraine wieder den Ukrainern gehört.“