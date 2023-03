Frankreich und Großbritannien wollen Partnerschaft stärken

Paris und London wollen auch beim Streitpunkt Migration enger zusammenarbeiten. Großbritannien will im Kampf gegen unerwünschte Migration über den Ärmelkanal in den nächsten drei Jahren über eine halbe Milliarde Euro an Frankreich zahlen. Damit solle ein neues Internierungslager in Nordfrankreich finanziert werden, kündigte Sunak an. Auch eine neue Kommandozentrale soll mit den 541 Millionen Euro entstehen, außerdem sollen 500 zusätzliche Grenzbeamte sowie moderne Drohnen und Überwachungstechnologie eingesetzt werden. Sunak betonte, es handele sich um eine gemeinsame Herausforderung.