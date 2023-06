Frankreich: Vorstadtgewalt nach eskalierter Polizeikontrolle

Es ist ein seit Jahrzehnten wiederkehrendes Szenario in Frankreich, die Umstände ähneln sich. In den Vorstädten von Paris und anderen Ballungsräumen, wo sich vom sozialen Aufstieg abgehängt fühlende Menschen in Hochhaussiedlungen ballen, eskaliert eine Polizeikontrolle. Ein junger Mensch stirbt, es gibt Krawalle, die in diesem Fall in der Nacht zum Donnerstag auf Städte in ganz Frankreich übergriffen.