Frankreichs Regierung prüft Pflichtdienst für junge Leute

Zwei Wochen der Dienstzeit werden abseits der Heimatregion in einer Gemeinschaftsunterkunft mit einem straffen Tagesablauf und in uniformähnlicher Kleidung verbracht - unter anderem auch bei der Armee. Während des Dienstes sollen die jungen Leute an Sicherheits- und Verteidigungsthemen herangeführt, für den öffentlichen Dienst oder gemeinnütziges Engagement gewonnen werden. Im Anschluss werden 84 Stunden gemeinnützige Arbeit am Wohnort abgeleistet. Freiwillig kann der Dienst auch noch um einen dreimonatigen Einsatz bei den Streitkräften, der Polizei oder der Feuerwehr verlängert werden. 2022 absolvierten 32.000 junge Menschen den Nationaldienst.